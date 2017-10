Paide gümnaasiumi administraatori südamlik lugu jõuab täna Kanal 2 eetrisse

Kanal 2 programmi koordinaator Pille-Mai Helemäe ütles etteruttavalt, et Maie lugu on saates väga südamlik.

45 aastat sai Maie Kaasikul koolis töötades täis käesoleva kooliaasta alguses. Tänase reportaaži käigus saadab Roald Johannson Maiet juba varavalgest, kui algab tööpäev ja Maie esimesena koolimajja siseneb.

Saatejuht imbub ka õpetajate tuppa, et välja selgitada kolleegide arvamus Maiest. „Paide gümnaasiumi vaim on Maie,“ kinnitab õpetaja Merike Einma. Maiet kirjeldatakse kui kooli raudvara, kes toetab ühtemoodi nii õpetajaid kui ka õpilasi. Vajadusel täidab medõe rolli, valvab kohviaparaadi käekäigu eest ja on abiks laste koju saatmisel. Nii jääbki tänases saates kõlama kiitus Maie aadressil: „Kui kuskilt lahendust ei leia, siis Maie on see, kes alati aitab.“

«Roaldi nädal» on kordusena eetris laupäeval kell 12 ja esmaspäeva varahommikul 4.55.