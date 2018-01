Nii mõnigi leiab, et eestlased on metsarahvas. Statistika järgi on Eestis metsaga kaetud rohkem kui pool pindalast, seega võib eestlasi metsarahvaks pidada küll, kirjutab statistikaameti peaanalüütik Mihkel Servinski. Järvamaal on aga metsa oluliselt napimalt.