Paide vallitornis avatakse uus näitus

Metsaülikool on tegutsenud Kanadas Muskoka järvistus alates 1967. aastast ja on üks laiemat tutvustamist vääriv koostöösild kodu- ja väliseesti vahel. Rändnäitus tutvustab selle tegevust läbi senise 50 tegevusaasta, samuti selle tegevust tänapäeval ja plaane tulevikuks. MÜ on olnud katkematult kestev suvine õppelaager eestlastele Kanadas, kuhu esimesel võimalusel hakati kutsuma ka lektoreid ja huviringide juhatajaid Eestist. Kõige olulisem osa Kanada MÜ-del on alati olnud eesti keele säilitamine, õpetamine ja suhtlus keelekümbluskeskkonnas. Kotkajärve MÜst on alguse saanud mitmed sarnased ettevõtmised (nt Eestis, Rootsis, Austraalias, USAs). MÜ tegevus on aidanud välismaailmal mõista Eestis toimunut ja seeläbi ehitada tugevat silda kodu- ja väliseesti kultuurikogukondade vahel.