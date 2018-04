Pealtnägija saadetud fotodelt on näha, et tegemist oli suhteliselt õnneliku õnnetusega, sest plokk ei maandunud keset sõiduteed vaid osaliselt tee servale. Samuti ei sattunud samal ajal mööda ega vastu sõitma ühtki teist sõidukit, mis võinuks juhtunu tagajärjel viga saada.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andra Jundas andis teada, et Häirekeskusele saabus kell 14.24 teade, et autokoormast on maha kukkunud betoonpaneel ning see on osaliselt sulgenud ühe sõidurea. "Sündmus toimus Järva-Jaani-Tamsalu-Kullenga maantee 1. kilomeetril, Jalalõpe külas," täpsustas ta.