U19 neidude võrkpallikoondis peab EM-valiksarja kohtumisi

Eesti koondise peatreener Riina Ernits sai koondisega tiheda kalendri tõttu enne turniiri koos treenida vaid kaks päeva. Kreekasse minnakse teadmisega, et vastased on kõrgest klassist ja kergelt ei tule midagi. „Eelmisel EMil sai Bulgaaria 10. ja Kreeka 12. koha, see ütleb nende taseme kohta päris palju. Šveits oli 28. ja meie 29. Bulgaaria on kindlasti nelikust kõige tugevam, Kreeka hetke tase selgub kohapeal. Samas Kreeka ise küsis korraldusõigust ja eks selleks peab neilgi korralik tase olema, muidu poleks nad seda turniiri koju tahtnud,“ rääkis Ernits alagrupi favoriitide kohta.

„Ikka tahaks edasipääsu püüda. Meie koondise tuumik on algusest peale olnud üsna sama ja EMi oleme igal aastal kõige olulisemaks turniiriks pidanud. Katsetada saab mujal,“ sõnas peatreener ja lisas, et ka mõned vigastused on naiskonda hiljuti räsinud. Kõigi mänguline vorm naiskonna hetkeseis selgub seega kohapeal. Juhendaja sõnul on selle koondise puhul üheks võtmeküsimuseks see, kuivõrd emotsionaalsed suudetakse väljakul olla. „Kui tüdrukud suudavad oma emotsioonid üles leida, siis võib kõike juhtuda. Mänguliselt on tüdrukud arenenud küll, kes esiliigas, kes meistriliigas, mängukvaliteet on kindlasti paranenud,“ lisas Ernits.