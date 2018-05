* Laupa põhikooli õpilane kaheksanda klassi Armido Aedma sai hakkama tööga, mis teeb silmad ette nii mõnelegi meistrimehel: ta meisterdas puidust täiesti töökorras jalgratta. Kogu ettevõtmine sai alguse eelmisel kevadel, kui Laupa kooli õpilased hakkasid endale loovtööde teemasid valima. Jalgratta meisterdamise mõte oli tööõpetuse õpetajal Peeter Sergejevil juba mõni aasta kuklas tiksunud ja ta pakkus selle pigem suusoojaks poistele välja.



* Eelmisel kolmapäeval kohtas Imavere jahtkonna jahimees Lauri Loog Paide linna külje all Reopalu külas noort ilvest, kes jooksis üle tee ja uitas veidi elumajade vahel segamatult ringi. Täpselt nädal hiljem ehk sel kolmapäeval kella 16.20 ajal kohtas noort ilvest Paide Maksimarketi parklas paidelane Piret Valdaru. Ilves lonkis parklas ja suundus siis võsa poole. Valdaru jõudis teda küll eemalt pildistada, kuid järgnema ta kiskjale siiski ei hakanud.

Päev hiljem kirjutasid paidelased Facebooki leheküljel «Märgatud Paides», et on kõhetut ilvest ringi lonkimas näinud Tuleviku tänava ja Maksimarketi kandis.

Järvamaa jahindusklubi tegevjuht Lauri Ellram ütles, et olukord, kus ilves kartmatult linnas ringi käib, pole sugugi tavapärane.



* Suur oli Eesti piimandusmuusemi giidi-pedagoogi Tiina Lippandi üllatus, kui ta Imaveres sama maja küljes asuvast SEB pangaautomaadist 250 eurot välja võttes lahkus sealt hoopis 300 euroga. SEB kommunikatsioonijuhi Julia Piilmanni ütlust mööda on praeguseks selge, et tehingu käigus tekkis automaadis rike. «Raha väljastamisel jooksid transpordilindid maha ning automaat üritas seepeale raha tagasi tõmmata, kuid ilma lintideta see ei õnnestunud,» selgitas ta.



* Sel nädalal sai Paide linnas Korba külas elav Ilmar Arro keskkonnaametilt kinnituse, et ilmselt murdsid poolteist nädalat tagasi tema pere armsa sõbra Totu maha hundid ja riik korvab talle metsloomade tekitatud kahju.



* Alates juulist läheb Peetri lasteaed-põhikool lastevanemate algatusel Järva-Jaani gümnaasiumiga ühise juhtimise alla.

Aprilli lõpul käisid lastevanemad kooli tuleviku üle arutledes välja mõtte viia Peetri kool mõne suurema kooligaühise juhtimise alla. Koosolekul viibinud Järva abivallavanema Tiina Oraste ütlust mööda olid lastevanemad seda meelt, et see kindlustaks Peetri kooli jätku ja annaks sealsele haridusele parema sisu.



* Veidi rohkem kui nädala eest vuras mööda kitsaid pargiteid Järvamaa muuseumi ukse ette furgoonauto. Selline parajalt suur, nagu nendega kauplustesse kaubakaste viiakse. Ka sellest autost hakati välja kandma kaste. Kümneid ja kümneid. Need ei sisaldanud siiski puuvilju või pesupulbrit, kastid olid täis väikesete tüdrukute unelmaid – nukumaju.



* See oli pelgalt kaks nädalat tagasi, kui avalikkust raputas ootamatu teade: Järva- ja Raplamaa piiril metsakülas jäi laps kadunuks. Vähesed teavad, et ühe suurema hulga vabatahtlike otsijatega oli kohapeal esindatud MTÜ ESTSAR eesotsas Paide mehe Raido Kimmeliga.