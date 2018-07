* Need kõrged metallpostid, mis Väätsa paisjärve kallastele püsti said, ei ole elektripostid. See kaabel, mis ühest postist teiseni ulatub, ei ole elektrikaabel. See kõik on palju ekstreemsem, särtsakam – see on siinmail esimene veelauapark. Kui MTÜ Väätsa Kultuuri- ja Spordiklubi SID esindav kohalik ettevõtja Igor Roosmaa teisipäeva lõunaajal tõtlikul sammul üle haljasala järve äärde tuli, oli tal meel päris hea. Kõik see, mis veel kaks aastat tagasi kõlas unistusena, on kohe-kohe täide minemas. Kasutades Leaderi programmi projekti toetust, paigutades ettevõtmisse kümneid tuhandeid eurosid oma raha, on lõpuks ometi järve ääres arengut näha. Postid said paika paar nädalat tagasi, mehaanika ja elektroonika on seadistatud ja esimesed veelauasõidudki tehtud.



* «No nii, härrad! Kes ees, see mees ja saab ruttu ajateenistusse. Võtke järjekorda ja tunglema ei hakka!» Just nii kõlas esimene käsklus 45 Järvamaa noormehele, kes pidid teisipäeval Paide kultuurikeskuses astuma bussi, mis viis neid järgnevaks 11 kuuks ajateenistusse.

Noormeeste esimene sihtpunkt oli Tapa sõjaväelinnak. Osa nendest esimese jalaväebrigaadi ajateenijatest pidi sinna ka paigale jääma, kuid osa läheb sealt veel edasi. Kes kuhu, see pidi selguma alles Tapal. «Väga salajane värk,» kommenteeris üks lapsevanem.



* Türi rotariaanide eestvedamisel on laupäeval Türi Püha Martini kirikus heategevuskontsert, et koguda raha kiriku tornikiivri plekkkatte värvitöödeks. Pealtnäha polegi Eesti ainsal värvilise tornikukega kiriku tornil viga midagi. Punakas plekkkate on heas seisus ja vihma pühakotta sisse ei saja. Vähemalt veel mitte.

Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Karen Klandorf aga teab öelda, et praegu on viimane aeg tornikiivri värvimist ette võtta, et ilmastikumõjude ja aja toimel plekkkatusesse tekkinud roostetäpid ei saaks edasi edeneda sedavõrd, et läbivaks muutuksid.



* Esmaspäeval algasid Paides Posti tänavas tulevase riigigümnaasiumi maa-alal arheoloogilised uuringud ja kaevetööd.

Väljakaevamisi juhtiv arheoloog Peeter Piirits selgitas, et kopp hakkas pinnast eemaldama esmaspäeval ja praeguseks on see töö tehtud. Nüüd algab nii-öelda käsitöö, mis kestab olenevalt ilmast mõne nädala. «Töö on täpselt sama, mida me tegime siin ka möödunud suvel. Siis uurisime läbi 750ruutmeetrise maa-ala ja nüüd sama palju,» lausus ta.



* U23, U20 ja U18 vanuseklassi Eesti kergejõustiku-meistrivõistlustel Rakveres võitsid Järvamaa klubide kasvandikud ja teisi klubisid esindavad järvalased vähemalt kaheksa medalit.