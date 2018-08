* Möödunud neljapäeval pöördus Paide linnavalitsusse keskealine mees, et anda üle annetus Keskerakonnale. Selleks valitud koha ja teguviisiga külvas ta asjaosaliste seas parajalt segadust.



* Türi valla arendusjuht Üllar Vahtramäe sõnas, et kuna tööd algasid kavandatust hiljem, sest projekteerimine venis, siis lükkub edasi ka tervisekeskuse valmimise tähtaeg. «See on 2019. juunis, aga septembriks peaks olema sisustatud ja kolitud,» täpsustas ta.

Kui aasta alguses avatud Koeru tervisekeskuse ehitus läks ehitushanke järel isegi veidi odavamaks, siis Türi tervisekeskuse ehituse maksumus oli prognoosidest suurem: varem hinnatud 2, 725 miljoni euro asemel 3,4 miljonit eurot, millele lisandub sisustus.



* Uuel õppeaastal asub Järvamaa üldhariduskoolides esimest korda õppima 306 õpilast, neist Türi valla koolides 117, Järva vallas 90 ja Paide linnas 99.

Järvamaal alustab uuest õppeaastast tööd mitu uut kooli. 3. septembril on avaaktus Paide riigigümnaasiumil, mis alustab tööd Paide gümnaasiumi nime all.

Uue nime saavad sel õppeaastal järgmised koolid: Paide gümnaasium on nimetatud Paide Hammerbecki põhikooliks, Paide ühisgümnaasium Paide Hillar Hanssoo põhikooliks, Paide valla lasteaed-kool Tarbja lasteaiaks-kooliks, Aravete lasteaed ja Ambla lasteaed-põhikool liituvad Ambla-Aravete kooliks.



* Eelmisel nädalal andis Türi vallas Poaka külas Juhani talu pidav perekond Nordberg teada, et nende kandi metsades liiguvad ringi karud. Et just seal on teada-tuntud seenekohad, siis manitsesid nad inimesi ettevaalikkusele. Kristiina Nordberg sõnas, et on karuema koos kahe suuremat sorti pojaga näinud põllul mitu korda. Seda lausa päise päeva ajal.



* Imaveres tegutseb meesteklubi, kes aitab mööblit tassida, puid riita laduda või kodus pisiremonti teha. Tööde eest antavast rahast vähemalt poole paigutavad mehed noorte huvitegevusse.



* Aasta tagasi pakkis paidelane Anna Maria Mets kohvreid, et sõita ASSE vahetusõpilasena aastaks Hispaaniasse. Nüüd ohkab ta kergendatult, et see aeg on möödas ning ees kooliaasta Eesti moodi õppides. Siinne koolielu on tema hinnangul kordi parem.



* Sotsiaalmeedia gruppides hakkavad silma teated koduloomadest, kes on seiklema läinud. Osa neist jõuab õhtuks koju tagasi, aga kõigil nii hästi ei lähe. Rikassaare külas elava Maarja Liidemanni noor kass Hitler jäi juuli lõpus kadunuks pärast koduõuel peetud kaklust vana hulkuva kassiga.

Et Liidemann elab metsade vahel, ei osanud ta kassi ka kuskilt kindlast kohast otsida. Pärast mõnda aega looma tagasitulekut oodanud, otsustas Liidemann panna sotsiaalmeedia gruppi «Märgatud Paides» ja «Märgatud Türil» otsingukuulutuse.

Kui Liidemann esimese neist arvutis lahti tegi, oli keegi temast juba ette jõudnud ja kassi hulkumisest Mündi tänaval teada andnud. «Olin üllatunud, kuidas ta oli üle jõe ja läbi metsade seitsme kilomeetri kaugusele jõudnud,» ütles Liidemann.