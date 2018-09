Etenduse teine vaatus sünnib koostöös publikuga

Kirna mõisas näeb ON teatri liigutaat monolavastust “Mitteinimene”, mida teatri loojad on nimetanud ehk selle ajastu kõige dramaatilisemaks looks.

ON teatri monolavastus “Mitteinimene” vaatleb, kuidas inimliik käib ringi planeediga Maa ja kui võimsaks on ta selle käigus muutunud. Võim on läinud üle käte ja elu rikastamise asemel kahaneb liigirohkus hirmuäratavas tempos. ON teater tahab aidata ja pakkuda teadjatele hääletoru. Tunnustatud autorite ja teadlaste tekstid on monolavastuseks seadnud Kaisa Roover ja Siim Maaten. Laval Siim Maaten. Lavastuse teaduslikul tõel hoiavad silma peal PhD Aveliina Helm ja PhD Lauri Laanisto.