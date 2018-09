* «See aeg on nüüd käes, kus ma koolijuhina pean teile siin kooliaasta esimese kõne pidama. Ega mulle kõnepidamine väga meeldigi, räägin teile hoopis kaks muinasjuttu,» alustas eile uude õppeaastasse startinud Paide gümnaasiumi pere ja külaliste ees kooli juht Urmo Reitav. Selle vastu polnud kellelgi midagi, seda enam, et muinasjutt mehest, kes tahtis teha kooli, kus kõigil oleks tahtmist õppida ja ägedat asja ajada, oli ju eilsega tõeks saanud. «See on üks ägedamatest ägedaim kool,» kuulutas Reitav.



* Eesti Meedia ja Omniva korraldatud kaunite postkastide konkursile laekus ka seitse võistlustööd Järvamaalt. Žürii tunnistas kolmanda koha vääriliseks Järva-Jaani alevis asuva postkasti.



* Kui enamik koolidest maadleb õpilaste vähesusega, siis Türi valla Laupa põhikool on saanud juba mitu aastat rõõmustada õpilaste arvu suurenemise üle. Sel aastal alustas Laupas kooliteed 15 kooliuusikut, lisaks tuli õpilasi juurde teistessegi klassidesse. Seega oli 1. septembri seisuga Laupa põhikoolis 113 õpilast.



* Kuigi bussiga sõitjaid on praegu tunduvalt rohkem kui eelmisel aastal, pole teadaolevalt veel keegi maha jäänud. Samas on liine juba ennetavalt juurde pandud ja täiendavaid väljumisi võib veelgi lisanduda.

Järvamaa ühistranspordi keskuse juhataja Harri Lepamets võrdles, et juulis oli sõitjaid eelmisest aastast rohkem 38, aga augustis 36,8 protsenti.



* Järvamaal on vaid üks esindus, kust saab osta täiesti uusi autosid. Aastaid Paides tegutsenud Amservi müügipinnale on mahtunud üsna lai Toyotade mudelivalik, aga müük jääb suures plaanis pigem tagasihoidlikuks.



* Matsimäe rattarallit küll suurest rattaspordikalendrist ei leia, kuid paidelastele on üritusel juba 13 aastat oluline tähendus olnud. Siin on harrastusratturitel tore mõõtu võtta ja võistlema saab tulla kogu perega.