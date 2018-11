Paide muusika- ja teatrimajas esietendunud Kirill Havanski monolavastus «Koletis» pakkus poolesajale inimesele põneva elamuse nii silma ja kõrvaga tajutavalt kui ka tunnetuslikult. Lisainfo!

Lavastust saab Paides näha 10. novembrini, kuid Paide teatri projektijuhi Harri Ausmaa ei välistanud, et võib-olla korratakse seda hiljem veel.

Mida aga arvavad lavastusest seda näinud inimesed?

KOMMENTAAR

Harri Ausmaa

Paide Teatri porjektijuht

„Koletis“ on Kirill Havanski loodud lavastus, aga koletis ei ole veel tegelane. Koletis on Kirilli enda sõnade järgi see asi või olend, mis ilmub näitleja ja Kirilli loodud tegelase vahepeal. Kus kohal algab näitleja? Kus kohal algab roll? Kuski seal vahepeal asub koletis.

Järvakale on kindlasti põnev avastada pöördlava alust saali. Publik on seal näitlejaga täiesti koos ja õhustik on intiimne. Teisalt on meil lava all võimalik tekitada ka täielikku pimedust. Ei ole väga tavapärane, et lavastuse alguses kümmekond minutit inimene ei näe mitte kui midagi. Selle asemel hakkab ta iseenda peas asju endale ette kujutama.

See tükk räägib hirmudest. Kirill räägib oma hirmudest. Üheks näitleja hirmuks on see, kuidas ta laval hakkama saab, mida publik temast arvab, mis tema karjäärist edasi saab? See kõik käib väga hästi kokku Paide Teatri algusaegadega. Meil kõigil on samad hirmud. Kuidas meil Paides teatritegemisega siis läheb?

Sellepärast üks hirmudest rääkiv lavastub sobibki väga hästi Paide Teatri hooaega sisse juhatama.

Igaüks leiab sellest lavastusest oma hirmud, olgu selleks lapsepõlve koolikiusajad, kurjale teele pöördunud tuttavate või millegi muuga seotud.

Proovidest nähtu pealt on mul hea öelda, et jõudsime selle lavastusega väga ilusasti hetke, kus tegijatel endil on süda rahul. Esietendus läks väga hästi ja arvan, et olime esimeseks publikuga kohtumiseks igati valmis.

Kes teab, võibolla kevade poole tahaksime „Koletist“ mõnel korral veel korrata, kuid praeguste plaanide kohaselt on 10. novembrini „Koletist“ Paides veel seitsmel sügisõhtul märgata.

See on põnev lavastus, mida vaatama tulla.

Aivar Mäe

Rahvusooper Estonia peadirektor

Esimese lavastuseni, oma teatrini jõudmine on meeletu saavutus. Neid vilju me hakkama päriselt hindama võibolla alles viie või kümne aasta pärast. Me ei räägi vaid mõjust kohalikule kultuurielule, vaid ka sellest, kuidas Paide kogukonda tervikuna võib muuta selline kooslus nagu Paide Teater.

Lavastusest rääkides, siis on väga nõudne, et tänapäeva noored peavad selliseid foobid üle elama. „Koletises“ olid hirmud koondatud ühte näitlejasse, kuid eks me kõik teame kui palju on noorte seas enesetappe, kuivõrd lõhutud on pereelud, kui haiged on inimesed emotsionaalselt ja mida see kõik endaga kaasa toob. „Koletises“ oli see kõik esindatud väga kontsentreeritud kujul ja mul tekkisid külmavärinad.