Oktoobris hukkus tulekahjudes 6 inimest

Päästeamet tuletab meelde, et:

*tulekahju varajaseks avastamiseks on kasu üksnes töökorras suitsuandurist. Paigalda see magamistoa lähedale koridori või esiku lakke ja ära unusta seda kord kuus kontrollida

*õnnetuste vältimiseks tuleb küünlaid põletades alati ohutust järgida. Kõige tähtsam on see, et küünalt ega muud lahtise tule allikat ei tohi jätta põlema järelevalveta. Enne küünla süütamist tuleb see asetada kindlalt mittesüttivale alusele, eemale kardinatest ja teistest kergestisüttivatest esemetest nagu pehmemööbel, riidest katted, plastmassist kodutehnika, riiulid ja muu taoline

*vooluvõrk ei tohi olla üle koormatud ning elektripaigaldised ning kasutatavad elektriseadmed peavad olema korras. Elektriseadmete parandamiseks pöördu spetsialisti poole.

*veekogu ääres viibides tuleb olla tähelepanelik ning mitte kaotada ohutaju