Ajastu lõpp: Janno Viilup pani ameti maha

Janno Viilup selgitas, et astus selle sammu ennekõike seetõttu, et tuua treeningutesse uudsust juurde. „Meeskonna põhituumik on nüüdseks koos mänginud oma neli-viis aastat ning üha rohkem tundsin, et mul ei olnud enam värskeid ideid, mida neile edasi anda. Ammendasin end selles ametis,“ selgitas ta. „Olen seda meelt, et mõnikord tuleb astuda samm tagasi, et asjad läheksid edasi. Meie eesmärk on ju leida see viis, kuidas üha paremaks saada. Seni oleme küll mõnikord tabeli liidreid võitnud, kuid samas saanud ka ootamatult suuri kaotusi.“