KÜSIMUS: Milliseks kujunesid järvakatele pühapäeval Põlvas peetud täiskasvanute maadluse Eesti meistrivõistlued?

Maadluses on meil praegu käimas selline põlvkondade vahetus. Vanad tegijad on lõpetanud ega harjuta enam selliselt, et tahaksid väga maakonnast väljapoole võistlema minna ja uutega läheb veel paar aastat aega. Samas, juba kreeka-rooma maadluse meistrivõistluste tulemused näitavad, et noored tõstavad pead.