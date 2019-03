Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel kevadel Imavere jahimaadel eriloa alusel hunti taga ajanud Asko Osula nägi suurt isast hallivatimeest kolm korda, enne kui püssikuul teda tabas. Jahisaaki lähemalt silmitsedes taipas Osula kohe, et rekordtrofee on tulemas. Paraku oli näljane hunt oma hambad ketikoeri järades ära kulutanud ja sellega oma kolba väärtust kahandanud.



* Kuivõrd palju dopinguskandaal Jaak Mae nimelist võistlust otseselt või kaudselt mõjutada võib, seda Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik öelda ei oska. „Tahaksin loota, et vaatamata juhtunule elab Eesti suusatamine uute noorte toel edasi. Vaadake kasvõi noortesarja etappi, kus osales üle 300 noore,“ arutleb ta. „Uus põlvkond saabki olla meie ainuke lootus. Ränk aeg tuleb lihtsalt üle elada.“Ka Tehvandi spordikeskuse juhatuse liige Jaak Mae on seda meelt, et veel on vara öelda, kas, kuidas ja millise jälje dopinguskandaal nende võistlusele jätab.

Temagi loodab, et tekkinud tühimiku täidavad uue põlvkonna suusatajad, nagu Kaarel Kasper Kõrge, Martti Himma ja Henri Roos. Ära nimetas ta ka Marko Kilbi ja Raido Ränkeli.



* Riigi Kinnisvara AS koos haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti arhitektide liiduga kuulutas välja Paide riigigümnaasiumi õppehoone arhitektuurivõistluse. Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi ütlust mööda on kogukonna unistus teoks saamas ning ajaloolise taustaga gümnaasiumihoone saab nüüdisaegse ja väärika sisu.



* 2018. aasta 18. oktoobril pandi Türi tervisekeskusele nurgakivi. Nüüd on tervisekeskust ehitatud juba nii palju, et võis pidada sarikapidu. Türi vallavalitsuse arendusjuht Üllar Vahtramäe rõõmustas, et ehitaja on töödega graafikus. Tervisekeskus peaks valmima juunis, seejärel võtab kolimine ja ruumide sisseseadmine veel mõne kuu aega. Suure tõenäosusega avab tervisekeskus külastajatele uksed septembris.



* Eelmise reede õhtul Paide E-Piima spordihallis peetud Eesti korvpalli Saku esiliiga mängu Paide Viking Window ja Rapla KK/Kohila vahel võib iseloomustada kui sõitu Ameerika mägedel. Tablool sai näha nii paidelaste ligi 20punktist edu kui ka viigiseisu.