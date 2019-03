Moeteadlikud naised kogunesid meigi- ja kokteiliõhtule

Mari Meigistuudio eestvedaja Mari Kirss ütles, et ned on sarnast üritust korraldanud ka varem, kuid Järvamaal oli selline õhtu esmakordselt. "Sel korral oli fookuseks just kulmude korrigeerimine ja kujundamine meigi abil," selgitas ta. "Naised on juba pikalt väljendanud oma soovi osata meigi abil oma kulme kujundada sama oskuslikult nagu oleksid nad just meie stuudiost hooldusest tulnud."