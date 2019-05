Kõik on võimalik: Raamatupidajast masintikkijaks! Enne kui uuesti õppima lähed, pea nõu spetsialistidega

Tasemeõppe toetus on mõeldud just neile tööealistele inimestele, kel täna puudub erialane väljaõpe või kelle erialasest väljaõppest on möödunud vähemalt 15 aastat. Lisaks maksab Töötukassa tasemeõppe toetust neile, kes oma tervise tõttu enam erialast tööd teha ei saa, kuid tahavad ümber õppida ning siis hooga edasi töötada.

Seega on tegu kasuliku võimalusega näiteks inimestele, kes on aastaid tagasi õppinud selgeks elukutse, mida automatiseerimise tõttu enam Eestis vaja lähe. Sellisel juhul saab õppida selgeks midagi uut ning uuel elualal karjääri teha. Niisamuti on võimalus kasulik kõikidele, kes on viimased mitukümmend aastat teinud sama tööd ja leivad nüüd, et karjäärimaailmas oleks aeg keerata uus lehekülg.

"Töötukassa toetatavate erialade valik on äärmiselt lai ja see loetelu täieneb aasta-aastalt," ütleb Kerstin Holland, Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juht.

Nimekirja koostamisel on lähtutud tööaladest, kuhu otsitaks töötajaid ka viie või kümne aasta pärast. "Näiteks võib Töötukassa toel õppida ehitajaks, elektrikuks, aga võib õppida ka rõivaste tehnilist disaini, või farmatseudiks," kirjeldab Holland, seega võib olla üsna kindel, et õpitud erialast on kasu ka kaugemas tulevikus. Sel aastal on valikus üle 100 õppekava 35 koolis, õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui vene keeles. Uutest erialadest on valikus rõivaste tehniline disain ja eripedagoog. Erialade valikuga saab tutvuda töötukassa kodulehel, seal saab õppimissoovi korral broneerida ka aja karjäärinõustaja juurde, kes aitab valida eriala ja pakub abi toetuse taotlemisel.

Tänaseks on tänu tasemeõppe toetusele läinud õppima üle 1200 inimese. Hollandi sõnul on põhjused selleks olnud väga erinevad. Ta toob näite mehest, kes olude sunnil omal ajal kutsekoolis ehituseriala lõpetada ei saanud ning hoolimata sellest, et on tänaseks aastaid ehitusvaldkonnas töötanud, soovis saada oma oskusi tõendavat paberit ning läks uuesti õppima. Samuti on leidnud uue eriala endine raamatupidaja, kes täna õpib ülikoolis masintikkimist ja programmeerimist.

Loomulikult pakub töötukassa ka abi õige eriala leidmisel. Selleks on töötukassal mitmeid karjäärinõustajaid, kes on kursis erinevate õppimisvõimalustega ning aitavad neis küsimustes mugavalt orienteeruda.