Katseprojekt võimaldab retsepte pikendada apteegist lahkumata

Benu apteegi teenuste arendusjuht Maria Otsa sõnul on apteekides sagedane olukord, kus inimesed avastavad, et nende retsept on lõppenud. «Lisaks on nagu nimelt sellisel puhul kas kell palju või käes nädalavahetus ning perearstid pole kättesaadavad. Küll on kohe vaja saada kas beebipille või midagi muud hädavajalikku,» selgitas Otsa.