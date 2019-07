PILDID: Paide sai endale julge värvilahendusega linnatähise

Kui Tallinna poole viiva tee ääres on tahvel juba saanud uue, Paide linna uue logoga varustatud ilme, siis Türi poolt linna sissesõidul läks töödeks eelmisel nädalal. Kolmapäeval olid töömehed uue linnatähise vundamendi ettevalmistamisega. Valgustähist hakati paigaldama sel nädalal ning kolmapäevaks olid suuremad tööd valmis. Vaata pilte!

Linnapea Priit Värk rääkis oktoobris Järva Teatajale, et uue linna logo väljatöötamine on esimene samm mainekujundusplaanist. „Kolme omavalitsuse ühinemine tingis vajaduse ka uue Paide linna kuvandi värskendamiseks ja ühtseks mainekujundus – ning turundusplaaniks. See põhimõte sai aasta tagasi kirja ka koalitsioonilepingusse,” põhjendas ta.