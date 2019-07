Kadunud poeg jõuab linnameeskonda tagasi

Siim Luts alustas jalgpallitreeningutega Paides 1994. aastal, mil esimeseks treeneriks oli Kristjan Vestung. Noorteklassis harjutas Luts ka Kehtnas Viktor Metsa ja Margus Lutsu käe all, kusjuures mõlemad treenerid on ka tänasel päeval Paide linnameeskonna noortetreenerid.

2005. aastal tegi Luts 16aastasena debüüdi Paide linnameeskonna ridades ja lõi ka värava, kui neljanda liiga mängus alistati 5:2 Emmaste JK. Hooaja lõpuks kogunes kuus mängu ja neli väravat. Aasta hiljem esindas Luts juba Flora duublit, lüües esiliigas 27 mängus kaheksa väravat.

Meistriliiga debüüti tuli Lutsul oodata 2008. aasta oktoobrini, mil FC Flora mängis 1:1 viiki Tallinna Kaleviga ja Luts asendas vahetusest Sergei Mošnikovi. Esimene meistriliiga värav tuli 1. novembril 4:2 võidumängus TVMK üle. Järgmist aastat alustas Luts FC Flora ridades, kuid poole hooaja pealt siirdus mängupraktikat saama Viljandi Tulevikku, kus 17 meistriliiga mänguga lõi ta viis väravat.

2010. aastal tõusis Luts FC Floraga esmakordselt Eesti meistriks, aasta hiljem tuli täiskomplekt – tiitlivõit, karikavõit ja superkarika võit. 2013. aastal siirdus Luts Rootsi meistriliiga klubisse IFK Norrköping. Premium liigasse naasis Luts FC Levadia värvides, kus pooleteist hooajaga kogunes 41 mänguga 14 väravat ja 16 resultatiivset söötu. Järgnes Tšehhi periood, kus aastatel 2016-2018 mängis Luts Praha klubis Bohemians 1905 ja alates eelmisest suvest FK Teplices.

Eesti U19, U21 ja U23 koondist 23 korral esindanud Siim Luts tegi Eesti A-koondise debüüdi 2010. aasta 17. novembril 1:1 viigimängus Liechtensteiniga. Esimene koondisevärav tuli 2014. aastal 2:1 võidumängus Tadžikistani üle, kusjuures see tabamus oli aasta ilusaima koondisevärava autasu ehk hõbepalli vääriline.

Kokku on Luts Eesti koondist esindanud 41 mängus ja löönud neli väravat – Tadžikistani väravale lisaks skooris ta 2017. aastal 3:0 võidumängus Horvaatia üle, samal aastal 6:0 võiduga lõppenud MM-valikmängus Gibraltari vastu ning mullu oktoobris UEFA Rahvuste liiga 3:3 viigimängus Ungariga.

Siim Luts ise ütles, et tulla tagasi Eesti Premium liigasse tundus hetkeseisul ainuõige käik. «Kuna vigastasin oma jalga ja taastumine ei läinud loodetult, tuli juuni keskel teha lõikus, millest taastumine võtab ligikaudu kolm kuud. Eestis olles suhtlesin klubidega ja otsisin varianti, et siia jääda,» põhjendas ta.

Luts märkis, et Paide linnameeskonnaga on ta suhelnud juba pikemalt aega ja nende pakkumine ning abivalmidus sportlast ka vigastuse ajal toetada olid määrava tähtsusega. «Olen alati arvanud, et karjääri jooksul sooviks mängida enda laspepõlveklubis, kus minu jalgpalliteekond alguse sai,» lausus ta.

Luts tõdes, et tal on olnud meeldiv näha Paide linnameeskonna arengut ja seda, kui paljud inimesed on enda aega ja ressursse selle elluviimiseks kaasanud. «Tahan tervitada klubi, oma meeskonda, treenereid, juhtkonda ja toetajaid ning loodetavasti näeme juba varsti staadionil,» sõnas ta positiivselt.

Paide linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli ütles, et Siim Lutsu meeskonda mängima saada on olnud klubile aastaid suur unistus. «Mul on tõeliselt hea meel, et sellest unistusest sai reaalsus nii varakult,» sõnas ta.

Pruuli märkis, et klubi on korduvalt rõhutanud ja rõhutab ka edaspidi, et soovib olla mängupaigaks nii Eesti kui välismaa noortele talentidele. «Tahame oma meeskonnas näha häid liidreid kogenud mängumeeste näol ja loomulikult tahame, et Paide linnameeskonna särki kannavad uhkusega ka Järvamaa parimad tippmängijad,» rääkis ta.

Pruuli ütles, et teeb suure kummarduse klubi toetajate ja ettevõtjate ees, kelle toel Siimu Lutsu liitumine nii kiirelt teoks sai.