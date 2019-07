Paide linnavalitsuse raekoja sekretärina alustas juulis tööd Ragne Heiste. Heiste elab Koerus ning on õppinud Tallinna Majanduskoolis sekretäriks. Varasemalt on ta töötanud muu hulgas Koeru vallavalitsuses.

Sotsiaaltöö spetsialistina alustas sellest nädalast tööga Evelin Ehasalu. Evelin on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal ning Paide linnavalituses on tema ülesanneteks tegeleda sotsiaaltoetuste, eluruumi tagamise teenuse, varjupaigateenuse ja sotsiaalmajaga Aiavilja 13. Türilane Evelin Ehasalu on varem töötanud AS-is Hoolekandeteenused.