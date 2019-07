Linnameeskonnaga liitus uus väravavaht

2018. aastal mängis Ritson Soomes Atlantis FC esinduse, duubli ja A-juunioride tasemel 25 kohtumises ja tegi 12 nullimängu. Tänavu on Ritson treeninud Soome Veikkausliiga klubi Helsingi IFK juures.

Marten Ritson: Siirdumine Paide Linnameeskonda on mu karjääris oluline samm. Olles nädala treeninud meeskonnaga ja tutvunud treeningtingimuste ja staffiga jõudsin kiirelt arusaamale, et Paide ajab väga õiget asja ning mehed on motivatsiooni ja tahtmist täis. Eriti ootan koostööd klubi väravavahtide treeneri Jüris Sahkuriga, keda hindan kõrgelt tema perfektsionismi ja kõrge tööeetika pärast.