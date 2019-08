Linnameeskond kohtub Viljandi Tulevikuga

Olgu öeldud, et viimases omavahelises kohtumises oli linnameeskond viljandlastest üle lausa 6:0. Viimased kümme omavahelist kohtumist on seitsmel korral lõppenud linnameeskonna võiduga, kahel korral on mängitud viiku ja korra on Tulevik üle olnud. Paide linnameeskond on vastastele löönud 32 ja vastasede neile 11 väravat.