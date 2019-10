Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuu esimesel nädalal algas tee-ehitus Mäeküla–Suurpalu lõigul, kus enne külmade tulekut on kavas uue katte alla viia kahekilomeetrine lõik Suurpalu-poolses otsas. Ettevalmistused käivad ka Mäekülast Sargvereni ehitataval jalgrattateel.

* Reedel astuvad iseseisvust taastava Eesti esimesed maavanemad koos president Arnold Rüütliga Paide Vallimäel ajamasinasse, et Vallitorni tipus meenutada vanu aegu. Tänavu täitub 30 aastat omavalitsusliku Järvamaa taastamisest ja esimeste maavanemate kui kohaliku kogukonna valitud maakonnajuhtide valimisest. Järva maavanem aastatel 1989–1997 Arvo Sarapuu ütles, et 1989. aasta lõpus ja 1990. alguses isesesivuse tuulte ajal ametisse valitud esimestest maavanematest kujunes sõpruskond, kes katsub korra aasta-poolteise järel kokku saada. Nüüd on võõrustamiskord jõudnud Järvamaale.