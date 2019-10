Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eile kuulutati Väätsa mõisas peetud Järvamaa tervisefoorumil välja aasta tervisetegu. Austava tiitli pälvis Ain Türner, Paide õhtuste rattasõitude eestvedaja. Sõidud on kogenud suurt menu ja toonud üha rohkem rahvast välja ratastel tervislikult aega veetma.

* Tööinspektsioon kontrollis tööohutuse olukorda ehitusplatsidel. Järvamaal käisid inspektorid viiel ehitusplatsil ja avastasid kaheksa rikkumist. Rikkumisi oli kõigil kontrollitud ehitusplatsidel. Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel ütles, et põhi­vead olid piiramata lahtised avad ja kukkumisoht kõrgustest.

* Järvamaal on keeruline tööd leida, kuid kõrgharitud noorena võib see ülesanne veelgi keerulisemaks osutuda. Järva Teataja uuris, mida soovitab töötukassa kõrgharitud noortele, kes ei leia maakonnas tööd, kuid siit ära minna ka ei taha.

* Paide raekoja teise korruse saali seinad on aastakümnete jooksul näinud palju õnne­likke noori, kes seal oma abielu sõlmimist tähistavad. Vähem rõõmsam ja piduliku polnud ka laupäeval, kui saal sai täis paare, kes on olnud abielus pool sajandit ja kauemgi.

* Petitsioon.ee lehel on algatatud allkirjade kogumine Paide–Roovere–Kuimetsa maantee Vahastu–Piiumetsa lõigu kõvakatte alla viimiseks. Kuigi kohalikud on tee seisu tõttu meeleheitel, maanteeamet ilmselt lähiaastatel sellele teele siiski tolmuvaba katet ei pane.

* Eelmisel nädalavahetusel algas Paide E-Piima spordihallis kohalik korvpallihooaeg karikavõistluste mängudega, kus eeldatavalt tugevad olidki tugevad. Karikavõistluste korraldaja Viljar Pennert selgitas, et maakonna korvpallivõistluste kõige suurem muudatus 2019.-2020. hooajal on asjaolu, et aasta teises pooles mängitakse karika- ja esimeses pooles meistrivõistlusi.