Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Teate küll neid filme, kus õhk on helikopterite ja lennukite mürast paks. Kus kriimuliseks võõbatud nägudega võitlejad teevad ettevalmistusi millekski. Ootusärevalt. Hollywoodi kassahittides on need hetked olnud enne suurt märulit. Ükskõik kui hästi linateosed ka tehtud pole olnud, on see kõik siiski filmimaagia. Eile Koigis nii ei olnud. Kõik oli päris. Kolm helikopterit Koigi murulennuvälja kohal õhus. Kaks sõjaväe transpordilennukit C-130 kohe-kohe jõudmas ja plaanide järgi mitmes laines endast langevarjureid välja pillutamas.