Paide linn paiskas müüki kinnisvara: Kui teisi pakkujaid ei ole, saab kahetoalise eluaseme nii 16 000 kui 23 000 euro eest

Müüa pakutakse kahetoalist korterit Mündi tänav 27 majas ja Kure tänav 9 majas. Esimese alghinnaks on 16 000 ja teisel 23 000 eurot.

Paide linnas asuv Mündi tn 27 korter 2 asub kahekorruselises 12-korteriga elamus. Korteris on esik, köök, kaks tuba, eraldiasetsevad WC ja vannituba. Korteris on PVC aknad, metallist välisuks. Tsentraalne vesi ja kanalisatsioon, soe vesi elektriboileriga. Üldine seisukord hea. Eluruumi üldpind on 42,6 m²

Paide linnas asuv Kure tn 9 korter 9 asub kolmekorruselises 18-korteriga elamus teisel korrusel. Korteris on esik, köök, kaks tuba, eraldiasetsevad WC ja vannituba. Korteris on PVC aknad, metallist välisuks. Tsentraalne vesi ja kanalisatsioon. Üldine seisukord hea. Eluruumi üldpind on 48,9 m²

Tasub arvestada, et tagatisraha on kümnendik korteri alghinnast ning enampakkumisel osalemiseks tuleb välja käia 50 eurot.

Just eelmisel nädalal kirjutas Järva Teataja, et kümnekonna aastaga on maakonnakeskuse korterid kallinenud veidi enam kui kolm korda. See on teiste linnade võrdluses rekordiline.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et väiksemaid aastaseid tõuse-langusi pole põhjust üle hinnata, sest oma osa mängib keskmise hinna kujunemisel ka tehingute struktuur. „Antud tabel näitab aga ilmekalt, millised linnad on pikas perspektiivis oma väärtust taastanud ja millised on ilmselgelt turul järeljooksiku rollis. Kinnisvarahinnad on lakmuspaberiks terve linna arengule ja konkurentsivõimele,“ selgitas ta.