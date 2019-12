Paide võõrustab selle aasta viimast boccia võistlust

Boccia on strateegiline täpsusmäng, mis on saanud alguse Itaaliast ning sarnaneb petankiga. Lisaks on see paraolümpiamängude spordiala, mis on mõeldud väga raske puudega inimestele. Esialgu oli mäng mõeldud ajuhalvatusega inimestele, kuid nüüd on kaasatud ka sportlased, kellel on kahjustusi, mis hõlmavad motoorseid oskusi. Para-boccia't mängitakse istudes ja vajadusel on sportlasel abiline, kes ei tohi mänguväljakut näha.