Laupäevaks lubab lörtsisadu ja kuut soojakraadi

Öösel on pilves ilm ja sajuala levib saartelt mandrile. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, idapoolsetes maakondades lörtsi ja lund. Kohati on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis vahemikus 0 kuni -2, Lääne-Eestis 0 kuni +3 kraadi. Teed on kohati libedad.

Peipsi järvel puhub kagutuul 3-7, hommikul kuni 10 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Hommikul sajab lund ja nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus -1..+1°C.

Pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, ennelõunal Kirde-Eestis ka lund. Puhub lõunakaare tuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 12-15 m/s. Sooja on 1-6 kraadi.