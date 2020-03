Eesti parimad teatriplakatid on näitusel Paide muusika- ja teatrimajas

Teatriplakat on lavastuse visiitkaart, vähemalt on seda olnud aastakümneid. Teatriplakat on jutustanud lugu, eksponeerinud kuulsaid näitlejaid, olnud teatri kaubamärgi osa. Ühelt poolt on teatriplakatil toimunud tehnoloogilisi ja tüpograafilisi revolutsioone, teiselt poolt on alati olemas olnud informatiivne müürileht, millel on reklaamväärtus.