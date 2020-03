Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega kuulutas valitsus välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti. Vastvalt valitsuse ja Järvamaa kohalike omavalitsuste otsusele on suletud maakonna haridusasutused, kultuurimajad, raamatukogud, noortekeskused, spordisaalid ja muuseumid.

* Järvamaa suurimate kaupluste juhatajad palusid inimestel säilitada rahu ja mitte kaupu arutult kokku osta. Nad ütlesid, et kaubaveod toimuvad ja Eesti ladudes olev kaup jõuab ka tarbijateni. Paide Maksimarketi juhataja Tiiu Lunts ütles reedel, et olukord kaupluses muutub nüüd juba tundidega. «Kui eile töölt tulles võis inimestele tõesti tunduda, et meie poes oli peaaegu kõike saada ja riiulid polnud tühjad, siis enne kaupluse sulgemist oli pilt juba hoopis teistsugune,» lausus ta. Kõige suurem mure on Luntsil töökäte puudus.

* Kolmapäeval pidid Aravete keskkooli õpilased tulema kooli ilmastikukindlas riietuses, sest tavapäeva asemel jagati nad läbisegi üheksaks rühmaks ning suunati koolimajja ja selle ümber üles seatud riigikaitsepäeva õppe­punktidesse. Aravete kooli õpetaja, noorkotkaste ja kodutütarde juht Maili Antons ütles, et riigikaitsepäeva, millesse oli haaratud 171 õpilast ja õpetajad, ülesanne oli näidata ja rääkida õpilastele, millega kaitsevägi, Kaitseliit, Naiskodukaitse ja nende noorte­organisatsioonid ning vanglaamet tegelevad.

* See oli jaanuari alguses, mil hakkasid ringlema pildid ja videod Türi linna vahel luusivast ilvesest. Sekkusid eksperdid, sõna said linnajuhid, kuid eelmise nädala alguseni oli metsloom endiselt kevadpealinnas liikvel. Tegelikult nähti ilvest esmalt Türi valla äärealadel, kuid viimased kaks kuud oli ta pigem linna elanik. Käis hoovist hoovi, jalutas tänavail ja hoonete katustel, lasi õuekoertel enda peale haukuda ega öelnud ära ka leitud toidust. See on Türi ilvese lugu.

* Järvamaal, Tartus ja Tallinnas aastakümneid raamatukogunduses töötanud, Esnas sündinud ja Põikval kasvanud Merike Poljakov (73) on pensionipõlves sugupuud uurides kirjutanud kodukandi ajaloost ja inimestest mitu raamatut. Äsja sai Poljakov kaante vahele ilmselt kuulsaima oma küla mehe August Liiviku loo «Järvamaalt Põikvalt pärit maailmameister August Liivik».

* «Tubli tüdruk ja edu sulle!» kiitisid sõbrad-tuttavad innukalt, kui Airi Andresoo teatas, et võttis kätte ja teeb seda, mis talle kõige rohkem meeldib: valmistab koduköögis soolaseid ja magusaid küpsetisi. Ja mitte ainult enda lõbuks. «Oh see on nii värske asi alles, et ma ise ka ei tea täpselt, mis saama hakkab,» jääb Airi tagasihoidlikuks. Aga need türilased, kes on värskelt asutatud Pagaripiiga OÜ kringleid, pulgakooke, pirukaid, seemneleibu, Pavlova kooke ja kõiksuguseid küpsetisi Türi OTTilt ostmas käinud, pole hinnangutega üldse mitte tagasi­hoidlikud. Söövad ja kiidavad, limpsivad näpudki puhtaks.