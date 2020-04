Terviseamet avalikustas testitud järvakate arvu

15. aprilli seisuga on Järvamaal 10 000 elaniku kohta tehtud 276,7 testi. See arv on suurem vaid Saaremaal (864,1), Võrumaal (403,3) ja Hiiumaal (338,8). Järvamaal püsivad 10 000 elaniku kohta tehtud testide arvu poolest tihedalt kannul Pärnu maakond (271,5) ja Jõgeva maakond (270,4). Kõige vähem teste on 10 000 elaniku kohta tehtud naabermaakonnas Lääne-Virumaal (170,9).

Kokku on Järvamaa elanikele 15. aprilliga tehtud 838 koroonaviiruse testi, millest kümme on osutunud positiivseks. Koroonaviiruse diagnoosi saanud järvakatest viis on naised ja viis mehed.

Maakonniti tehtud testide arv 15.04 seisuga FOTO: kuvatõmmis: Terviseameti koroonakaart

Kõige rohkem on Järvamaal testitud 50–59 aastaseid inimesi. Selles vanusegrupis on tehtud 108 testimist ning kaks proovi osutusid positiivseks. Järgneb 60–64 aastaste vanusegrupp, kus on tehtud 73 proovi, millest samuti kaks osutusid positiivseks.

Ülejäänud positiivsete proovide andjad jäävad vanusegrupp 25–29, 40–44,45–49,50–54, 70–74 ja 80–84.

Alla 20aastasi on Järvamaal testitud küllaltki vähe, ainult 20.