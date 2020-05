Aprillis pidurdas koroonakriis ettevõtete kasvu kõigil tegevusaladel

Statistikaameti juhtivanalüütik Märt Leesment kinnitab, et kui märtsi andmete pealt oli veel vara järeldusi teha, siis aprilli andmed näitavad juba selgemalt, mida koroonakriis koos eriolukorraga on kaasa toonud. „Ükski tegevusala ei suutnud kasvada ja ettevõtete deklareeritud käive vähenes võrreldes möödunud aasta aprilliga tervikuna viiendiku võrra. Suurimad kaotajad olid tegevusalad, kus tuluteenimine oli piirangute tõttu otseselt takistatud. Nii majutuse ja toitlustuse, kui ka kunsti, meelelahutuse ja vaba aja tegevusala ettevõtted deklareerisid möödunud aasta aprilliga võrreldes kolmveerandi võrra madalama käibe,“ selgitab Märt Leesment.

Tööjõukuludes nii suurt langust ei olnud ja sellel on mitu põhjust. Esiteks väljendavad aprillis tehtud väljamaksed tasu märtsis tehtud töö eest. Teiseks ei ole muutused tööjõu mahus ja sellega seotud kuludes üldjuhul niivõrd kõikuvad kui käibes. Võib ka eeldada, et ka raskel ajal üritatakse tööjõudu siiski hoida ja väärtustada, lootuses, et pärast piiranguid ootab ees mõningane taastumine.