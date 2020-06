Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Paide linnapea Priit Värk ütles, et linnavalitsus langetab lõpliku otsuse esmaspäeval, kuid praegu kipub kaalukauss vajuma sinnapoole, et keskväljaku ruumieksperimendil tuleb tänavu vaheaasta.

Ruumieksperimendi eestvedaja Maiko Kesküla loodab, et enamik linlasi mõistab, et see on kaotus. «Eriti kurb on noorte pärast, kes olid suviti keskväljakul aktiivseimad ajaveetjad. Nüüd hakkavad nad lihtsalt kooskäimiskohta ja tegevust otsima kuskilt mujalt,» lausus ta. «Linnasüda on suhteliselt elaniketa, seetõttu häiris keskväljakul õhtusel ajal tehtav inimesi vähem.»

Priit Värk rõhutas, et pausi tegemise otsuse kaalukeel on ikkagi tervis ning 2 + 2 reegli järgimist kontrollida on keskväljakul raske, see piiraks ka kultuuriprogrammi täitmist. «Kui küsite, kas põhjuseks on ruumieksperimendi vastaste pöördumised, siis ruumieksperimendi vihkajate pärast me seda ära ei jäta,» lausus ta.

*Järva-Jaani Coopi poodi, mis alles mõne aasta eest A&Ost suuremaks Konsumiks ümber kasvas, võivad peagi jälle uuendused ees oodata. Järva tarbijate ühistu (JTÜ) tahab poe vana laohoone maha lammutada ja lao poega ühte majja kolida.

JTÜ juhatuse esimees Tõnu Uibopuu selgitusel on ühistul kavas Järva-Jaani poe vana laohoonest loobuda, et kõik oleks ühes kohas koos. Nii ei peaks kaupa enam ühest majast teise tassima, mistõttu on töötajad vähem koormatud ja neil on mugavam.

Uibopuu ütlust mööda sõltub tööde algus paljuski sellest, kuidas majandus suve jooksul taastub. Kui inimestel raha ei ole, pole ka kauplustel käivet. «Loodame, et asi hulluks ei lähe ja elu normaliseerub,» lisas ta.

*Nädala algul Mäos Premiumi tankla juures vedelenud kilekottidest leitud lambatallede korjused olid veterinaar- ja toiduameti Järvamaa osakonna juhataja Andrus Leisi hinnangul seisnud seal juba mõnda aega. Suure tõenäosusega olid loomad leidnud oma otsa loomulikul teel mitte inimese käe ega hoolimatuse läbi.

Küll ei saa Leis aru, miks peaks keegi surnud loomad kilekotti panema ja tee äärde poetama. «Seaduse järgi tuleks surnud koduloomad viia loomsete jäätmete käitlemise tehasesse. Kui inimesel on oma maatükk ja ühel lambakasvatajal see kindlasti ka on, siis ei keela seadus auku kaevata ja surnud loom lihtsalt maha matta,» selgitas ta.

*Tänavu kevadel tähistati abipolitseinike tegevuse alguse 26. aastapäeva ja elupõline järvalane Tarmo Simson on vabast tahtest sinise vormi selga tõmmanud juba omajagu aega. 2007. aasta pronksiööst alates, kui täpne olla.

Tarmo Simson oli valmis rääkima vabatahtliku politseiniku elust, väljakutsetel kogetust ning tasakaalu hoidmisest pere, igapäevatöö ja ühiskondliku tegevuse vahel. Seda, mida lugejale pajatada, tal jagub.

*Eriolukord pani inimesed olukorda, kus enamik aega möödus koduseinte vahel ja tavapärasele meelelahutusele tuli leida muid mooduseid. Metsarahvana leidsid eestlased kriisiajal üles tee loodusse ning RMK matkarajad olid vähemalt mõnda aega tihedamas kasutuses kui kunagi varem.

Järva Teataja proovis järele, kui põnev või igav on käia 30 päeva järjest samas rabas ning kas selline meelelahutus mõjub pigem nüristavalt või paneb kodukanti hoopis uue pilguga vaatama.

Muidugi oleks eksperiment võinud kujuneda mitmekülgsemaks, kui iga päev külastada erinevat raba või mõnda muud looduskaunist paika. Siiski oli eesmärk kogeda just seda, mida võib tunda kriisi tõttu töö kaotanud või palgakärpe küüsi sattunud inimene, kel pole raha, et pikki väljasõite ette võtta.