Avatud on Pärnu noorte [eel]arvamusfestivali ideekorje

“Arvamusfestival jõuab tänavu kahe eelfestivaliga Eestimaa erinevatesse nurkadesse - Pärnusse ja Põlvasse,” lisas Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist. “Meil on hea meel, et noored on võtnud korraldamise enda kätte ning leivad, et läbi hea arutelu on võimalik maailma parandada, alustades just enda ümber toimuvast.” Suvepealinnas toimuv noorte [eel]arvamusfestival on soojenduseks 14.-15. augustil toimuvale Paide Arvamusfestivalile.