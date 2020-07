Orienteerujad pääsevad piirangutest

Kuigi orienteerujad on metsas käinud kogu kriisiaja, tohib nüüd korraldada taas suuri päevakuid, kus varasemalt on osalenud ligi 800 orienteerujat. Hooajale antakse avalöök homme, 2. juulil kell 15 Padise kloostri juures toimuval Tallinna Orienteerumisneljapäevakul.

Eesti Orienteerumisliidu president Sixten Sild selgitab: „Orienteerumine on oma olemuselt väga hajutatud tegevus – metsas liigutakse üksi ja kontrollpunktid paigutatakse enamasti kohtadesse, kuhu inimene satub harva. Kuid viirusoht on viirusoht ja seadus on seadus ning seni suuremaid üritusi korraldada ei saanud!“ Alates 18. maist on peetud vaid väiksema osalejate arvuga päevakuid ja enne seda rajati üle Eesti püsiradasid, mida soovijaid said just neile sobivatel aegadel iseseisvalt külastada.

„Orienteerumishooaja algus on olnud keeruline,“ võtab jutujärje üle Eesti Orienteerumisliidu projektijuht ja Tallinna Neljapäevakute peakorraldaja Mait Tõnisson. „Tahaks ju kangesti korraldada ja osalejad osaleda! Seepärast oleme tegelenud GPS- ja mobiiliorienteerumisega, püsiradade loomise ja osaluspiirangutega päevakutega ning muude kriisinõuetele vastavate lahendustega. Aga nüüd saame orienteeruda taas suurtel võistlustel,“ löövad peakorraldaja silmad särama.

Orienteerumisliit möönab, et eritingimuste täitmisega kaasnes ka palju positiivset: laialdasemalt läks kasutusse puutevaba märkesüsteem ja juurutati mitmeid teisigi korralduslahendusi. Kõige olulisem on aga see, et orienteerujad näitasid end taas kokkuhoidva, lahendustele suunatud kogukonnana, kes suhtus piirangutesse mõistvalt.

RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi sõnul on metsas orienteerumise oskus vajalik kõigile: „Looduses liikumine Eesti inimestele meeldib ja sel aastal on see märgatavalt kasvanud. Riigimets pakub orienteerumiseks rohkelt võimalusi ja päevakud aitavad inimesi viia ka sellistesse kohtadesse, kuhu muidu ei satu ja kus ülesandeid lahendades saavad värskendust nii keha kui vaim.“