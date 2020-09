Türil läheb üks sõidusuund kinni

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus tuletab meelde, et õhtul pimedas märjal teel sõitmine on ohtlik, sest vastutulevate autode tuled võimenduvad esiklaasil olevatel vihmapiiskadel, vastutulijad võivad juhti pimestada ning jalakäijad, loomad ja seisvad objektid teel on raskesti nähtavad.