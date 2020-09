Ametnikud käisid tänavaid koristamas

19. september on ülemaailmne maailmakoristuspäev, mille fookuses on sel aastal suitsukonid (loe lisaks www.maailmakoristus.ee) kuna sellest on kujunemas maailma suurim prügiprobleem. Konid mürgitavad mereloomi ja -vett. Mikroplastina jõuab see lõpuks meie söögilauale tagasi. Eestis satub igal aastal tänavale ja sealt kanalisatsiooni ligi miljard suitsukoni.