Järvamaa uhkeima jõusaaliga saab tasuta tutvuda

Kuigi vastvalminud spordirajatises käivad igapäevaselt laste ja täiskasvanute trennid ning maha on peetud ka esimesed suuremad võistlused, pole paljud siiski uut spordihoonet oma silmaga uudistama jõudnud.

Selleks on kl 12-15 toimuval perespordipäeval osalejatel nüüd hea võimalus.

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko ütles, et pühapäevasel perespordipäeval tehakse erinevaid mänge ja võistluspunktid on üle kogu maja laiali. "Mängudeks on erinevad alad nagu takistusraja läbimine, hüpitsaga hüpped, täpsusvisked, sulgpalli kõksimised, orienteerumine, hularõnga keerutamine jne," loetles ta. "Kõik osalejad saavad tasuta jõusaaliga tutvuda ja kõigi vahel loositakse välja auhindu."