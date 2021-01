Valitsuse vahetus kohalikke poliitikuid ei kukuta

Peaminister Jüri Ratas teatas kolmapäeva öösel, et astub peaministriametist tagasi, mis tähendab valitsuse lagunemist. Juba hommikul teatas president Kersti Kaljulaid, et teeb ettepaneku uue valitsuse moodustamiseks reformierakonna esimehele Kaja Kallasele. Samas ütles mitu senise koalitsiooni juhtivpoliitikut, et soovivad senise liidu jätkamist. See tähendaks, et vahetuks peaminister ja võibolla mõni minister.