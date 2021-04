Treener Kurim: „Lapselt lapsevanemale ja lapsevanemalt lapsele“ treening idee ei ole minu jaoks midagi uut. Olen treeneri karjääri jooksul ennegi praktiseerinud selliseid treeninguid, kuid kuna alustasin uue grupiga, mis koosneb esimese ja teise klassi lastest, siis oli paras aeg see idee jälle kasutusele võtta. Mitte, et selline treening ei sobiks teistele vanustele vaid lihtsalt lapsel parem alustada teatud spordiala treeninguid, kui on kindel ja turvaline tugi trennis kohal. Treeningu ülesehitus on jõukohane kõigile, sest minu jaoks on kõige tähtsam see side, mis lapsel ja lapsevanemal tekib ühiselt pingutades ning üksteist toetades!”