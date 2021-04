KIK-i veemajanduse valdkonnajuhi Tõnn Tuvikese sõnul on pärast vooru sulgemise teate väljalaskmist taotluste esitamine hüppeliselt kasvanud. Ainuüksi kolmel viimasel päeval on taotlusi esitatud sama palju, kui varem laekus neid ühes kuus.

"Vahendeid võib veel vabaneda menetluses olevate projektide arvelt või käimasolevate projektide katkestamistest, kuid kindlasti ei taga see rõõmusõnumit kõikidele ootel olevatele taotlejatele. Seega reaalsus on see, et enam meile paraku taotlust esitada pole mõtet, kuna ootejärjekord on juba piisavalt pikk," ütles Tuvike pressiteates.