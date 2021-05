Positiivsed koroonaproovid läksid valdadesse

Tänase hommiku andmete põhjal on viimase seitsme päeva nakatumismäär Türi vallas 120, Paide linnas 76 ja Järva vallas 111. Seega on nakatumismäär kõige suurem Türi vallas ja väikseim Paide linnas.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 4876 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 348 ehk 7,1% testide koguarvust. Ööpäeva jooksul manustati 13 789 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 369 157 inimesele, kellest lõpetatud vaktsineerimisega on 155 022 inimest. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.