Raamatukogu direktor Astrid Karpenderi sõnul võib kindlalt öelda, et suur kolimine on olnud pea läbinisti kogukondlik projekt, mis on põhinenud vabatahtlike ennastsalgaval tegutsemisel. Abi on saadud nii pakkimisel kui kolimisel ning seda kõike on tehtud oma vabast ajast või põhitöö kõrvalt.