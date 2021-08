Suurpered kogunesid Kilplalasse

Kilplala peamamsel Helena Siiroja tuletas meelde, et kilplased olid ka nagu üks suur pere ja tegid alati kõike koos – kui ühel kilplasel tuli mõte, siis kõik läksid ja tegid. Ta lubas, et perepäeval saab kolme sangaga kruusist koos kaanida, kolmekesi suusatada või siis kepphobustega kapata. Nõukotta kilplaste leiutiste näitusele pääses ka.

Päeva täitsid põhi- ja lisategevused ehk kogu Müüsleri park oli sebimist täis: kolme gruppi jagatud pered said osa giidituurist kilplaste radadel koos naljakate juttude, mängude ja võistlustega, batuudil sai hüpata ja liugu lasta, pargis suurel kiigel kiikuda ja Mäeotsa hobitalu miniloomaaia asukaid uudistada. Gerly Algpeusi pintsli all valmisid vahvad näomaalingud ja nii väikesed kui ka suured pereliikmed said endale päris oma tassi maalida. Kui keegi sellest sebimisest väsis, sai noortekeskuste telgi alla pehmetel patjadel puhata ja joonistada, aga ka kettagolfi harjutada või täpsust visata.