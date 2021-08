Seal oli vanu ja natukene veelgi vanemaid autosid. Ja need ei olnud niisama masinad- juba kaugelt oli näha, et tegemist on ühe pundi ettevõtmisega. Autodel oli kleepse ja kaisukarusid, varurehve ja telke. Mõni elavama fantaasiaga tüüp oli näiteks laepolstriks kleepinud lastetoa vaiba, pisikesed mänguautod küljes ja puha.