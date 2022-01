Keerulised teeolud jätjuvad ka täna. Nii on hommikul teekatted mandril lumised ning saartel märjad. Kohati üle Eesti sajab lund ja tuiskab. Sadu on kõige tugevam Lõuna-Eestis. Tuul on tugev ning esineb ka pinnatuisku. Teed on väga libedad, nähtavust piiravad udu ja tihe sadu.