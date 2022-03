Millised annetuste kogumispunktid on täna avatud

Paide linnas ja Türi vallas on ka täna kogumispunktid avatud.

Türil on täna avatud kaks kogumispunkti: Türi kesklinna Konsum kell 9–22 ja Türi kultuurikeskus kell 10–15.

Paides on täna avatud kolm kogumispunkti: Paide muusika- ja teatrimaja kell 15–21, Järvamaa keskraamatukogu kell 11–15 ja Paide Selveris kogumiskäru kell 9–22, kuhu saab anda erinevaid toiduaineid, ka kiiresti tarbitavat (nt külmtooted).

Järva vallavanem Toomas Tammik selgitas, et valda on kogunenud suur kogus erinevaid esmatarbekaupu ja toiduaineid, mistõttu nädalavahetusel eraldi kogumiskampaaniat ei korraldata. „Esmaspäeval saabuvad meile esimesed pagulased ja saame kohapeal välja selgitada nende lisavajadused. Kui oleme saanud konkreetse sisendi, siis vaatame oma varud üle ja vajadusel kaasame vallakodanike ja kohalike ettevõtjate abi puuduolevate asjade hankimiseks,“ ütles Tammik ja tänas vallavalitsuse nimel kõiki inimesi ja ettevõtteid, kes on näidanud üles oma abivalmidust, annetades Ukraina sõjapõgenike jaoks esmatarbekaupu, pakkunud majutusvõimalusi, elamispinda ja töökohti.