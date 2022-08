Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeva õhtul valis Järvamaa haigla nõukogu viie kandidaadi seast haiglale uue juhi. Tulevane juht on olnud siinse haiglaga seotud üle 20 aasta, kuid praegu on juhiametis Ida-Tallinna keskhaiglas. Samuti on ta aastaid olnud tihedalt seotud Järvamaa poliitikaga ning olnud ka riigikogu liige ja abiminister. Järvamaa haigla nõukogu esimees Kalev Aun ütles, et haigla juhatuse esimehe kohale kandideeris viis inimest ja nad kõik kutsuti ka vestlusele, mis näitab, et kandidaadid olid tugevad.

* Kes on see salapärane Keskaja Inimene, kelle säutsumist jälgivad Twitteris peaminister Kaja Kallas, president Toomas Hendrik Ilves, räppar Genka ja Eesti meelelahutuse koorekiht, nende seas Tõnis Niinemets ja Brigitte Susanne Hunt? Juba homme langetab Keskaja Inimene maski, viies arvamusfestivalil läbi põneva ja mõnusalt humoorika ajalootuuri. Paljudele jääb ilmselt segaseks, kes see Keskaja Inimene on ja miks peaks temast kirjutama. «Tutvustaksin ennast võibolla siis nii, et olen ajaloohuviline, veel mõõdukalt noor mees, kellele meeldib sotsiaalmeedias jaurata eelkõige poliitilistel teemadel ja seda ajalookastmes,» ütleb ta. Eestis natukene vaeslapse osas olevas Twitteris on Keskaja Inimene ääretult populaarne tegelane. Peaaegu kõik eestlastest Twitteri kasutajad on tema säutsudega kursis. Tal on üle 5500 jälgija, mis on Eesti Twitteri kohta päris suur saak.