Kui lumi pakib, algab lumememmede aeg

Maailmas tähistatakse kõiksuguseid kummalisi päevi. Kes need kõik välja on mõelnud ja kas igat asja on tarvis ka kindlasti tähistada – mine võta kinni. Nii leiab internetiavarustest infot selle kohta, et jaanuaris tähistatakse muuhulgas dressipüksipäeva, mittemidagitegemise päeva, aga ka püksteta metroosõidu päeva.